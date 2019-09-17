وائل كفوري يتخطى مشاكل الانفصال بـ "الرقص" مُحتفلًا بعيد ميلاده الـ 45!

احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده الـ 45، بإقامة حفل ضخم دعا إليا عدد من المشاهير ونجوم الفن في لبنان، وتداول رواد السوشال ميديا عدد من الفيديوهات من داخل الحفل يظهر فيها كفوري بقمة السعادة، ولا يتوقف عن الرقص، كما بدا بكامل طاقته الإيجابية وتفاعله الكبير.

وانتشرت فيديوهات رقص كفوري في كافة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل، وتصدر اسمه محركات البحث والأكثر تداولًا.

وتساءل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر حماسة وسعادة كفوري البالغة، خصوصًا انه للمرة الأولى يحتفل بهذا الشكر المبالغ فيه بعيد ميلاده.

وخمن الكثيرون أن يكون كفوري يعيش فرحة "الحرية" والعودة للعزوبية خاصة بعد الضغوطات الكبيرة التي واجهها بسبب أخبار حياته الخاصة التي انتشرت بكثرة بعد إعلانه انفصاله عن زوجته السيدة أنجيلا بشارة، وما رافقها من اتهامات باهمال ابنتيه وتعنيف زوجته.

فيما رجح البعض أن يكون كفوري يحاول إيصال رسالة إلى طليقته يكشف بها ان حياته أصبحت أجمل وأكثر سعادة بعد انفصالهما وأنه لا يكترث لعلاقتهما.

وعلى صعيد مختلف، انتشرت بعض الشائعات حول حياة الفنان اللبناني وائل كفوري الخاصة والذي كان يحرص لسنوات طويلة عن إبقاء حياته بعيدًا عن الإعلام حتى تحولت مؤخرًا إلى حديث الساعة، حول وجود علاقة تجمعه بالإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، في ظل التزام الطرفين الصمت.

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