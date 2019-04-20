وائل كفوري يسيطر على حفلات لبنان الصيفية

تعاقد النجم اللبناني وائل كفوري، مؤخرًا على أقوى المهرجانات في لبنان، إذ يُشارك في أهم المهرجانات الصيفية في شمال وجنوب لبنان والعاصمة بيروت.

ويحيي كفوري ثلاثة حفلات ضمن مهرجانات طرابلس وصيدا وبيروت، أولها مهرجانات طرابلس الدولية في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، مهرجان أعياد بيروت في الحادي عشر من يوليو/تموز و مهرجانات طرابلس الدولية في الثالث والعشرين من أغسطس/آب.

هذا ومن المُقرر أن يكشف وائل كفوري خلال الأسابيع القادمة، لإحياءه عدة مهرجانات أخرى في لبنان ومعظم الدول العربية.