وائل كفوري

كشف الفنان وائل كفوري عن تحضيراته لأغنيته الجديدة "خلص" من خلال فيديو نشره عبر أحد مواقع التواصل الأجتماعي.

وسيكون هناك تعاون مع الشاعر منير بوعساف في هذه الأغنية الجديدة والذي ظهر بجانبه في الصور التي نشرت من داخل الاستوديو, وعلًق النجم وائل على الفيديو والصورة قائلًا: " ‏وضع اللّمسات الأخيرة عالغنّية الجديدة في الإستديو ،إنطُرونا ،بتحرز النطرة ، مع الشاعر منير بوعساف".

A post shared by Wael Kfoury | وائل كفوري (@waelkfouryradio) on Jun 11, 2018 at 11:28am PDT

وكان الفنان وائل كفوري قبل فترة ليست ببعيدة، قد فاز بجائزة الموسيقى العربية عن أفضل مطرب عربي لعام 2017 بالإضافة إلى جائزة الموسيقى العربية عن أفضل ألبوم لعام 2017.

على صعيد آخر، سيتواجد النجم وائل كفوري في مهرجان صيف جونيه لإحياء حفله في الـ23 من حزيران.

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