وائل كفوري يهنىء جمهوره بعيد الأضحى

حرص الفنان اللبناني وائل كفوري، على تهنئة جمهوره والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على (تويتر).
وكتب وائل كفوري في تغريدته: (عيد أضحى مبارك على اللبنانيين والعرب عمومًا والمسلمين خصوصًا... أعاده الله عليكم بالخير والصحة #وائل_كفوري #عيد_الأضحى)، حسب موقع صدى البلد.
يذكر أن آخر أعمال وائل كفوري أغنية (استشبهت فيكي) من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبد الله غنام، ومن إنتاج مينا.
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