والدة سلمان خان تطلب مقابلة كاترينا كيف..تعرّفوا على السبب..!

كاترينا كيف، سلمان خان

من المعروف عن النجم الهندي سلمان خان بأنه الشاب الأعزب الأكثر جاذبية في بوليوود، لهذا طلبت منه والدته رؤية زميلته في الوسط الفني الممثلة كاترينا كيف، وأعربت عن أمنيتها بأن تراها كزوجة لابنها بحسب ما ذكرته الصحافة الهندية وليس زميلة فقط.

وعلى الرغم أنه كان هناك الكثير من التكهنات حول هوية العروس المستقبلية لنجم بوليوود سلمان خان، كشفت سلمى خان عن رغبتها الشديدة بتحقيق ما تتمناه لابنها وهو أن يتم الزواج بين سلمان خان وكاترينا كيف في القريب العاجل.

وخلال إحدى المقابلات في العام الماضي، كاترينا أوضحت بأنها تعلم جيدًا ما يدور في رأس والدة النجم الهندي وعن رغبتها الملحة بتزويجها ابنها، وحتى تكتمل نصاب القصة، تم تداول صورة جديدة تجمع العروس مع والدة عريسها وانتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي كتأكيد على قابلية كاترينا لفكرة الزواج من أحد نجوم بوليوود الأكثر نجومية.

ووصف عدد كبير من متابعين نجوم بوليوود أنهم سيكونوا في بالغ السعادة في حال حصل ارتباط بين نجموهم المفضلين، وخاصة إذا كان سلمان خان هو بطل الحكاية، حيث أن بعض الناس يتمنون بطريقة لا مثيل لها حضور زفاف نجمهم المفضل الذي حان وقت ارتباطه بحسب رأيهم.