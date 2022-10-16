والد سارة سلامة يدافع عن ملابسها الجريئة.. ويكشف قصة الهوت شورت!

تصدر اسم الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة محرك البحث "غوغل" بعد ساعات من تطرق والدها الفنان أحمد سلامة للحديث عن ملابسها الجريئة، وحقيقة القطيعة والخلاف الذي بينهما.

والد سارة سلامة يدافع عن ابنته

كشف أحمد سلامة حقيقة خلافه مع ابنته سارة سلامة بسبب ملابسها الجريئة خلال حلوله ضيفًا في برنامج "نص الكلام" من تقديم راغدة شلهوب.، لافتًا إلى أنه طلب منها عدم تكرار أفعالها وارتداء تلك الملابس الجريئة في مجتمع شرقي، قائلًا: "قولتلها متعملش كده تاني لكن مش لدرجة خلاف، قولت أن الأفكار اللي هي شايفاها وكل الجيل شايفها صح تنفع في الخارج لكن أحنا في مجتمع شرقي مينفعش نتخطاه".

وأوضح أن ابنته لا ترى ما تفعله خاطئًا من وجهة نظرها، لكن بعد ضغط منه ونقاشات جدية وعدته بعدم تكرار الأمر وتجاوز المسموح.





سارة سلامة والهوت شورت

أما بشأن الهجوم الذي تعرضت له بسبب ارتدائها هوت شورت في مسلسل "ابن حلال"، أكَّد أنها ارتدت ما أمرته بها الستايلست، مُضيفًا: "في ستايلست طلبت منها تلبس دا وهي بتسمع الكلام مكنتش فاهمة كان عندها 18 سنة ومعندهاش خبرة".

وأشار الفنان أن السيطرة على جيل السوشال ميديا أمر صعب في عالم منفتخ، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشارك في التربية مع الآباء، كما أن شباب اليوم منفتحين ويرون أن كل أفعالهم وإن كانت خاطئة صحيحة وأمر عادي.

وشدد على أنه لم يمد يده على ابنته طيلة حياته، كما يمنحها الحرية المطلقة.