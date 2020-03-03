والد شقيق الراحل هيثم زكي يهاجم رغدة و يوضح

ترددت في الآونة الأخيرة معلومات تشير إلى أنه تم بيع ممتلكات ومقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، ولكن كشف الخبير السياحي عز الدين بركات، والد شقيق هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، عن سبب بيع ابنه لمكتب الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال في تصريحات صحفية نقلتها (جلولي): (رامي باع المكتب بتاع أحمد زكي، لأنه ورثه، ولأن هذا من ضمن الأشياء التي تسدد أشياء أخرى، فالجميع يقول ورث وأمور من هذه القبيل، والذي لا يعلمه الكثيرون هو أن الورث عليه الكثير من المديونيات، وابنه يقوم بسددها)، مؤكداً على أن نجله لم يتخل عن شقيقه الراحل بعد رحيله، ويسدد ديونه.

كما هاجم والد شقيق هيثم احمد زكي الفنانة السورية رغدة، على تصريحاتها التي قالت فيها: (ابن هالة فؤاد ضيع ممتلكات أحمد زكي) قائلاً لها: (مش محترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد بالطريقة دي، لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب واحترام وذوق، لأن دي مش أي حد).

وأضاف: (هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها، هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مثواها الجنة).

وأكد والد شقيق هيثم أحمد زكي أن رغدة لا تعرف ابنه على الإطلاق حتى تقول أنه تسبب في ضياع ممتلكات أحمد زكي.

وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، قد تعرض لهجوم شديد خلال الأيام الماضية بعدما كشف الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه باع مكتب أحمد زكي، بكل المقتنيات النادرة التي كانت به، و أنه سيلجأ للقضاء من أجل استرجاع هذه الأغراض التي من المفترض أن توضع في متحف خاص بالنجم الراحل، حسب موقع دنيا الوطن.

وعلى أثره، خرج والد شقيق هيثم احمد زكي عن صمته مؤكداً أن ابنه باع مكتب أحمد زكي ولم يبع مقتنياته، كما أكد أنه سيلجأ للقضاء ضد أشرف زكي بسبب هجوم العنيف بلا سند.

قطع المستشار بلال عبد الغني، محامى وريث هيثم أحمد زكى، الشك باليقين، وقال إن ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي لم تباع لأحد، على حد تعبيره.







