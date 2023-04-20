والد هيفاء وهبي يتهمها بالتخلي عنه في مرضه و العائلة توضح

البوابة-شهدت الساعات القليلة الماضية تسريبا صوتيا لوالد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرته الإعلامية نضال الأحمدية وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين جمهورها العريض، خاصة أنه يتهم فيه ابنته بعدم الاعتناء به وأنها لا ترد عليه وهو مريض جدا ويرغب فى إجراء عملية جراحية فى القلب.

وقال والد هيفاء وهبي في أحد التسجيلات إن أحد الأشخاص قدم له المساعدة، وهاجم هيفاء بأنه من غير الإنساني عدم تقديمها مساعدة منها لوالدها هي و والدتها إذا كانتا على علم بالأمر.

بدورها أصدرت أسرة الفنانة اللبنانية بيانا توضيحيا عن الحالة الصحية له وحقيقة استعانته بابنته من أجل الأموال.

وجاء في البيان: (بعد أن سربت السيدة نضال الأحمدية مقاطع صوتية للسيد محمد وهبي تدعي خلالها بأنه يطلب من ابنته هيفاء وهبي المساعدة المالية ليتمكن من القيام بعملية في القلب يهم عائلة السيد محمد وهبي توضيح الأمر، منذ بضعة سنوات تقصد المدعو علي كنعان التقرب من والدنا ومحاولة إقناعه بالظهور في مقابلات وبرامج تليفزيونية للحديث عن حياة هيفاء الشخصية وعدم تواصلها معه والإساءة لها ولوالدتها ووالدنا كان في كل مرة يرفض إلى أن استغل كنعان فرصة مرضه بعد أن علم منذ بضعة أيام أنه بحاجة لزرع بطارية في القلب وهي مكلفة).

وتابع البيان: (حاول إقناعه بالتواصل مع هيفا بهدف طلب المال، الوالد رفض لكن علي كنعان بالاتفاق مع نضال الأحمدية، قال إنه تواصل مع طرف من قبل هيفا وفعلًا اتصل بالوالد أحد الأشخاص مدعيًا أنه من قبلها، قائلًا إن هيفاء ووالدتها سوف تتصلان وتلتقيان به وهكذا جعله ينتظر اتصالًا من ابنته هيفا ليعود ويسأل بعدها لماذا لم تتصل به وهكذا يظهر وكأنه هو الذي يود التواصل معها لمساعدته وفقًا لخطتهم الخبيثة طبعًا).

وأضاف:( أصبح يسأله ما إذا كانت والدة هيفاء تواصلت معه أم لا والوالد يجيبه وقد تم تسريب تلك التسجيلات الصوتية، وقبل كل هذا نضال الأحمدية تواصلت مع الوالد طالبة منه إرسال رسالة صوتية يتحدث خلالها عن وضعه قائلة "بنتك ليش ما عم ترد عليك؟ كيف فيي ساعدك بعتلي رسالة صوتية، إذا هيفا ما ردت عليك أنا بجمعلك المبلغ"، فكان جوابنا لها بأن الوالد ليس بحاجة للمساعدة والحمد لله الأمور جيدة ويعطيكي العافية، وهنا انتهى الحديث وظننا أن الموضوع انتهى).

واختتمت الأسرة البيان بـ:(نحن نرفض المشاركة مع الأحمدية بالإساءة إلى هيفاء وإلى والدنا السيد محمد وهبي بهذا الأسلوب الرخيص وباختصار لو تواصلنا مع هيفا شخصيًا وطلبنا أي شيء منها فهي بالتأكيد لن تقصر... علاقتنا بها قضت بأن نكون بعيدين بسبب انفصال الأهل ليس أكثر ونحن لا نقبل الإساءة لنا ولن نكون شركاء في الإساءة لها أمام الرأي العام إرضاءً للصحافة الصفراء التي بات القارئ يعلم جيدًا فبركاتها وافتراءاتها وشكرًا)

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