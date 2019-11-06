وان ريبابليك تشارك في مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز 2020

تأكدت مشاركة فرقة "وان ريبابليك" في نسخة العام 2020 من مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز، حيث ستحيي الحفل الختامي لهذا المهرجان في 28 فبراير. لا شك في أنّ هذه الفرقة الأميركية الشهيرة في عالم البوب ​والروك البديل ستلهب الأجواء في هذه الأمسية الكبرى، بفضل الأصوات المميزة لأفرادها وأدائهم الموسيقي وحيوية الكلمات وصخب الإيقاعات. منذ تحقيقها شهرةً عالمية في العام 2017، إثر احتلال أغنيتها "أبولوجايز" من ألبوم "دريمينغ آوت لاود" المراتب الأولى، أصدرت فرقة "وان ريبابليك" 4 ألبومات وتعاونت مع فرقة "مارون فايف" وأحيت حفلات في جميع أنحاء العالم، كما نالت الكثير من الجوائز الموسيقية المعروفة، فيما حصل المغني الرئيسي فيها "ريان تيدر" على 3 جوائز "غرامي" تقديراً لإبداعه في كتابة كلمات الأغنيات.

سيفتتح "سامي ميلر" و"ذا كونغريغايشن" الحفل بأغنيات الجاز، تمهيداً لاستقبال الجمهور فرقة "وان ريبابليك" وقضاء أمسيةٍ لا تُنسى مع الموسيقى المعاصرة. شكّل "ميلر"، وهو لاعب درامز جرى ترشيحه لجائزة "غرامي" فرقته الخاصة بعد إتمامه دراسة الماجستير في المعهد الموسيقي المرموق "ذا جويليارد سكول".

يتضمن الحفل الختامي للمهرجان نجوماً وموسيقيين عالميين آخرين سيسهمون بدورهم في جعل هذه الأمسية حدثاً لا يُنسى، فكونوا على الموعد مع نجمة الراب الأميركية وكاتبة الأغنيات "لورين هيل" في الحفل الرئيسي لليلة الأولى في 26 فبراير. هذه المغنية التي سطع نجمها ضمن فرقة "ذا فودجيز" أطلقت ألبومها الأول في العام 1998 بعنوان" ذا ميس إدوكايشن أوف لورين هيل"، والذي زاد من نجوميتها ولا يزال يُعتبر أحد أفضل الألبومات على الإطلاق.

أما "برونو مايجور" فسيضفي على الحفل طابعاً خاصاً كموسيقي بارع في عالم الجاز. ظهر "برونو" على مسرح الفن البريطاني للمرة الأولى في العام 2014، يوم أطلق ألبوم "لايف"، ثم أصدر ألبومه الثاني بعنوان "اي سونغ فور إيفري مون" في العام 2017.

ولعشاق الأجواء الكلاسيكية حصتهم في الليلة الثانية، مع إطلالة النجم الأميركي "ليونيل ريتشي"، وهو مغنٍّ وكاتب أغانٍ ومنتج وممثل، اشتهر بأغنية "هلو" التي باعت أكثر من 100 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، كما تميّزت سيرته الفنية بتكريمه مراراً ونيله العديد من الجوائز، منها 4 جوائز "غرامي" وجائزة "أوسكار" وجائزة "أكاديمي".

وستشهد الليلة الثانية أيضاً حضور فرقة "سبيرو جيرا" المتخصصة بتنويعات موسيقى الجاز ودمجها مع موسيقى "آر أند بي" و"السول" و"الفانك"، والتي أصدرت أكثر من 30 ألبوماً وباعت 10 ملايين نسخة منذ انطلاقها في نيويورك في العام 1974.

يبدأ بيع تذاكر الليلة الأولى لمهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز في 6 نوفمبر، وتقام أمسياته من 26 إلى 28 فبراير 2020، وهو مقدّم من "ماستركارد".

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