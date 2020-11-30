وتتوالى سقطات الـ"نمبر ون"..اختيار ممثل بديل لمحمد رمضان في مسلسل "موسى"

بعد أزمته الأخيرة وايقافه عن التمثيل بسبب صوره مع الإسرائيليين في دبي واتهامه بالتطبيع، كشفت تقارير لوسائل إعلام مصرية أنه تم الاستغناء عن الفنان المصري محمد رمضان من بطولة مسلسله القادم في رمضان 2021 "موسى".

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر خاصة من داخل شركة إنتاج المسلسل أنها اتفقت بشكل مبدئي مع الفنان المصري عمرو سعد لتقديم دور البطولة في مسلسل "موسى" والمقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والذي ستشارك في بطولته أيضًا الفنانة سمية الخشاب.

وكان اسم محمد رمضان يوم أمس هو الأعلى تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد تداول مقطع فيديو له لحظة سقوطه على المسرح بشكل مؤلم أثناء طريقه لاستلام جائزة تكريمية في مهرجان "دياف" في دبي، لتنهال عليه التعليقات الساخرة من كل صوب، فكتب له أحدهم: "شالوم عليك يا رمضان".

والجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي في فلسطين قريبًا، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه على موقع إنستغرام وعلق قائلًا: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين".

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