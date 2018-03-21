تيم حسن 1 من 2

شاهد كيف اصبح ورد ابن تيم حسن 2 من 2

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة للممثل السوري تيم حسن ونجله الأكبر (ورد) حيث عبّر الناشطون عن صدمتهم من الشبه الكبير بينهما.

الصورة لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وأحدثت ضجة كبيرة، فغالبية الناشطين اعتبرت ان الشبه كبير بين تيم ونجله ورد، فيما نسبة قليلة منهم اعتبرت ان الشبه ليس كبيرا بينهما، حسب موقع النشرة.

يذكر أن (ورد) هو نجل تيم حسن من زوجته الممثلة السورية ديما بياعة، والتي انفصل عنها تيم قبل سنوات وعاد وتزوج مؤخراً من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.