وسط النيران والدخان.. النجم إبراهيم تشيليكول يحاول إخماد حرائق تركيا

ما تزال الحرائق تلتهم الأراضي التركية محوِّلة الغابات الخضراء والمزارع إلى رماد أسود، ولم يعد بمقدور رجال الإطفاء لوحدهم إخماد الحرائق، ما دفع العديد من النجوم الأتراك والمدنيين تقديم يد المساعدة.

شارك عدد من النجوم في إخماد الحرائق من بينهم الممثل التركي إبراهيم تشيليكول الذي توجَّه لمدينة بودروم التركية، حيث بذل كامل طاقته في مساعدة رجال الإطفاء ممسكًا بخرطوم المياه مُحاربًا الحرارة الشديدة وروائح الدخان المنبعثة بينما ارتدى بذلة خاصة.

انتشار فيديو للممثل التركي ابراهيم تشيليكول وهو يشارك في اطفاء الحرائق في تركيا.pic.twitter.com/52m8lQZda1 — Screen Mix (@ScreenMix) August 4, 2021

ورغم أن إبراهيم تشيليكول كان في إجازة صيفية مع أسرته، إلَّا أنه وضع بلاده وسلامتها في سلم أولوياته، وانضم إلى قسم الإطفاء في مرماريس من أجل التصدي للحريق ومنعه من الانتشار والوصول إلى مناطق مختلفة.

نجوم أتراك يدعمون إبراهيم تشيليكول

وقد ترك تشيليكول بصمة إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به الكثيرون، حيث أعاد المطرب مصطفى صندل مشاركة الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال: "أنا في جوتشيك والطرق مغلقة، ليس لدي فرصة للوصول إلى مكان الحادث. أشقائي الأعزاء أونور يلماز وإبراهيم تشيليكول يعملان بشكل تطوعي في موقع الحريق في مرماريس".

وأشار أن الوضع صعب، وخاصة أن الحرائق تقترب من محطة طاقة حرارية، وطالب من السلطات تولي الحادث فوراً .

ونشرت الممثلة التركية هاندا دوغانديمير تغريدة مُرفقة بفيديو تشيليكول، وعلَّقت: "منطقة اوران بحاجه لدعم بشكل عاجل ارجوكم انظرو".

وأعادت الممثلة ديميت اوزدمير بإعادة مشاركة التغريدة، وأضافت: "أنت فخر يا ابراهيم".

من جهة أخرى، شاركت بيرجي اكلاي الفيديو له وكتبت :"حلال عليك يا ايبو العزيز انت بطل حقيقي ‏قلوبنا ودعاؤنا معكم."

وقد تصدر اسم إبراهيم جيليكول محرك البحث "غوغل" في تركيا مع أكثر من 100 ألف عملية بحث.