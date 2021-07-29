ارتدت فستانها الأبيض على ارتفاع 4200 متر.. فتاة تركية تُعلن زواجها من "جبل"

يعتبر الزواج أحد أهم وأقدم التقاليد المتعارف عليها لدى البشر ولما له دور في تحقيق الاستقرار النفسي والطمأنينة والسكينة مشاعر تتولّد لدى الفرد عندما يتزوّج ويجد شريك حياته.

وعلى الرغم من أن الزواج يقام بارتباط شخصين يحبان بعضهما البعض، فقد انتشر في الآونة الأخيرة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، فظهرت العديد من الأخبار عن زواج أشخاص من أشياء غريبة مثل الدمى والألعاب وألعاب إلكترونية وجمادات لا تخطر على البال.

آخر هذه القصص الغريبة، فقد أعلنت متسلقة تركية تدعى "سافجول أرأرسلان" الزواج من "جبل" يطلق عليه اسم "أرارات".

ويقع جبل "أرارات"، في منطقة Doğubayazıt في محافظة "آغري – Ağrı" شرقي تركيا ويعد أعلى جبل في تركيا بارتفاع 5،137 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد قررت "سافجول أرأرسلان" الزواج بشكل رمزي من الجبل مرتدية فستان زفافها الأبيض على ارتفاع 4200 متر للتنديد بالعنف والتمييز ضد النساء والأطفال.

وقال قالت Dağcı Sevgül Eraslan إنها ارتدت فستان زفاف لإدانة العنف ضد النساء والأطفال بقولها: "إذا عاشت المرأة، فالحياة على قيد الحياة، وإذا كان الأطفال متفائلين، فإن المستقبل مفعم بالأمل".

وتابعت: "بصفتنا جزء من المجتمع، نحن ندرك أن التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة ضد الأطفال هي ضد حقوق الإنسان، وأن هذه الجرائم تسبب ألمًا كبيرًا ليس فقط للأفراد الذين تعرضوا للجريمة، ولكن لنا أيضًا، وأنها تسبب ضرر معنوي لكل واحد منا".

وأردفت تقول: "من أجل مستقبل مشرق، نتمنى للمرأة أن تكون أقوى وأن يكون الأطفال أكثر أمانًا ودون أن يصابوا بأذى. لا ينبغي حرمان النساء والأطفال من حقهم في التعليم، على أمل أن نضمن الوحدة والنظام في المجتمع بالحب والتفاهم والصبر".

وأردفت تقول: "إذا كنا في اليوم المشرق، سيكون المستقبل مشرقًا أيضًا بالخطوات التي صنعناها في هذه الأيام".

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