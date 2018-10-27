فيديو: هكذا احتفلت لجين عمرن بعيد ميلادها والكاميرات تكشف الوشم المرسوم على كتفها!

لجين عمران

استقبلت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيوفها في حفل عيد ميلادها الضخم، والذي أقامته في مدينة دبي، واختارت فستانًا من تصميم "لابورجوازي" الذي احتاج لمدة أسبوع كامل حتى يتم تجهيزه كما طلبته تمامًا، وتم تسليمه إليها قبل الحفل بساعات قليلة.

وتداول عدد من روّاد مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات من حفل عيد الميلاد الخاص بلجين عمران، وتفاجئ البعض في إحدى اللقطات التي ظهر فيها وللمرة الأولى وشم مرسوم على كتف لجين يحمل حرفيّ "LO"، وهما إشارة إلى إسمها وتقوم باستعمالهما في غالب الأحيان من خلال منشوراتها على السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر، أن لجين عمران كشفت قبل فترة وجيزة لمتابعيها عن نيتها إجراء عملية تجميل جراحية لظهرها، وذلك بسبب تراكم الدهون في منطقة الظهر، واتخذت هذا القرار بالاتجاه إلى الحل الطبي، بعد معاناتها مع الأمر ومحاولات عديدة للتخلص من هذه الدهون بممارسة بعض التمارين الرياضية إلّا أنه لم يتغيّر شيء يذكر.

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