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وصفوها بالأم المهملة..هكذا كان رد كارينا كابور حول ما يقال عنها!

وصفوها بالأم المهملة..هكذا كان رد كارينا كابور حول ما يقال عنها!
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