وصفوها بالأم المهملة..هكذا كان رد كارينا كابور حول ما يقال عنها!

كارينا كابور

تحاول الفنانة الهندية كارينا كابور جاهدة أن توفّق ما بين عملها وعائلتها في كثير من الأوقات، ولكن حتى في الوقت الذي لا يكون فيه تصوير لفيلم ما، تنشغل في المؤتمرات والمناسبات التي تهتم آخر صيحات الموضة بالإضافة إلى جلسات التصوير الخاصة بالمجلات.

لذا، انطلقت الكثير من الأقوال عبر صفحات الإنترنت التي تتهم كارينا كابور بأنها أم مهملة ولا تعطي الرعاية اللازمة والكافية لابنها تيمور علي خان من زوجها الممثل الهندي سيف علي خان، بالإضافة إلى أنها تستعين في بعض الأحيان إلى جليسات الأطفال لمساعدتها.

وردًا على كل هذه التعليقات، أكدت نجمة بوليوود خلال إحدى المقابلات أن الناس الذين يصدرون هذه الأحكام عنها لا يعلمون شيء عن حياتها الخاصة، وعلقت قائلة: "على أن أوضح أمرًا، مؤخرًا قيل عني أنني أم مهملة، وأنا أقول لهؤلاء الأشخاص أنتم لا تعلمون شيء عن حياتي".

من ناحية أخرى، احتفلت كارينا كابور مؤخرًا مع زوجها سيف علي خان بعيد ميلاد ابنهما والذي أصبح يبلغ من العمر عامان، وذلك أثناء قضائهم للإجازة في إحدى المدن في جنوب إفريقيا ومن ثم في سويسرا.