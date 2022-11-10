وصلة ردح بين حسام حبيب وشقيق شيرين.. وصفه بالـ"بطيخة"

اشتعل الخلاف بين الفنان المصري حسام حبيب ومحمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد تواجد شيرين وحسام في فيلا يملكها صديق مشترك للثنائي بعد خروجها من المصحة النفسية.

حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين

رد حسام حبيب على وصف محمد له بـ"لوسي ابن طنط فكيهة" بمشاركته منشور عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، واصفًا إياه بـالـ"بطيخة"، كتب فيه: "زعلان على شلتك يا بطيخة".

شقيق شيرين عبدالوهاب يهاجم حسام حبيب

ويأتي رد حسام بعدما وصفه محمد عبدالوهاب بـ"لوسي ابن طنط فكيهة"، بعدما قررت شيرين مقاضاته قانونيه، متهمةً إياه بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من اصدقائه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور نسب لشقيق المطربة شيرين عبد الوهاب يحمل اسم (kong kong)، اتهم من خلاله شقيقته بتسريح سائقها الخاص، وخادمتها اللذين عملا لديها منذ أكثر من 20 عاما، وأيضا مدير أعمالها ميمي فؤاد، ملمحا الى ان كل هذا جاء بناء على طلب طليقها الذي و بحسب منشوره تقيم معه في فيلا يملكها أحد أقاربه.

وأضاف مُشيرًا إلى حسام: "ياترى بقى بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".



شيرين عبدالوهاب تقاضي شقيقها

وقبل عدة ايام، نشر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" نقلًا عن موكلته شيرين عبدالوهاب، مُشيرًا إلى أنها توَّد بيان الحقيقة كاملة للرأي العام ووضع النقاط على الحروف على الشائعات التي جرى تداولها حول مدير أعمالها ميمي فؤاد.

وكتب في البيان: "نقلاً عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كامله للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانه لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".

وتابع أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها، وتابع قائلًا: "حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الاشخاص اصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانه له إتهام صريح بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الاعلامي عمرو أديب".

وأضاف أن موكلته لن تتوانى عن مقاضاة أي شيء يسيء لها ولسمعتها كائنًا من كان، مؤكدًا ثقتها بالنيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وسط ما وصفه بـ"مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة".