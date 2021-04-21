وصلة رقص لـ ياسمين عبد العزيز أمام زوجها أحمد العوضي تتصدر الحديث!

شاركت الممثلة المصرية "ياسمين عبد العزيز" فيديو جديد لها من أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يجمعها بزوجها الممثل أحمد العوضي.

المشهد أظهر ياسمين وهي تؤدي وصلة رقص أمام أحمد العوضي ونال الفيديو إنتشار كبير ضمن تعليقات كان منها "بتدخل القلوب بدون استئذان"..وتابع آخر "ناس قذرة ياخذون الوكالة عن ابليس بشهر رمضان"..وجاء في تعليق آخر "الحلو انو زوجها بالحقيقة ديباوع عليها تركص بنص الزلم".

بالحديث عن المسلسل فتدور حول والد غزال الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية حتى تتعامل مع المحيطين بها وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه. يذكر أن العمل يشارك فيه نخبة من الوجوه من بينهم الممثل خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم.

يذكر أن زواج الثنائي كان قد تم خلال السنة الماضية 2020، وكُشف الأمر بعد أن كتب العوضي على صفحته على فيسبوك أنه تزوج وذلك من خلال تغيير خانة الحالة الاجتماعية، في الوقت نفسه غيرت ياسمين عبد العزيز حالتها الاجتماعية على موقع فيسبوك إلى متزوجة، ولم ينشر الثنائي أي صور لهما معاً خلال الاحتفال بحفل الزفاف أو كتب الكتاب، إلا أن الشكوك عن وجود علاقة عاطفية كانت قد بدأت بعد أن تم تداول صور لهما بشكل كبير من مناسبات مختلفة وإحداها كانت من عيد ميلاد ياسمين.



إثارة الجدل وتصدر عناوين الصحف لم تتوقف فقط على نجاح الثنائي، بل كان للهجوم الذي شنه شقيق ياسمين حيز من الصحافة. الهجوم كان قد بدء بعد إنتشار شائعات الحب بين الثنائي والصور الحميمية التي دفعت شقيق ياسمين للرد بـ "لو عاوز البنت يطلبها مني أو من حد من العيلة" مستنكراً علاقتهما التي لا يوجد لها إسم رسمي.

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