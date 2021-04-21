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باسم مغنية يضرب دانييلا رحمة على مؤخرتها في مسلسل للموت!

منشور 21 نيسان / أبريل 2021 - 05:32
مسلسل للموت
مسلسل للموت

يحقق مسلسل للموت نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تفاعل كبير من الجمهور الذي أثنى على أداء الكاست والقصة ككل.

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خلال عرض الحلقة الثامنة من العمل تم تداول مشهد المواجهة بين عمر الذي يؤدي دوره الممثل اللبناني باسم مغنية وريم التي تجسد دورها الممثلة دانييلا رحمة. المشهد أظهر أن عمر قام  بضرب ريم على مؤخرتها أثناء المواجهة، وأثار هذا المشهد سخرية الجمهور ضمن بعض الإنتقادات على أن هذا المشهد غير مناسب للموسم الرمضاني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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بالعودة للمشهد فمن الطبيعي أن يكون هناك عدة سيناريوهات محتملة للمشهد ما بين ضربه لشخص آخر خاصةً أن الكاميرا صورت الجزء العلوي من الجسد فقط أو حتى أنه ضرب كف يد دانيلا التي كانت غير ظاهرة للعين.

بالحديث عن العمل فتدور قصته حول فتاتان تدعيان سحر وريم عانتا في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقنا على سرقة أموال الرجال الأغنياء بعد أن شبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر لتتصارع الأحداث بينهما. أما عن نجومه فيتواجد فيه الممثلة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، رنده كعدي وغيرهم من الوجوه المعروفة. 

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أما عن شارة العمل فقد قدمها الفنان السوري ناصيف زيتون وحملت عنوان "أوقات"،وجاء في كلماتها: "أوقات القلب اللي بيوقف بدو صدمة لتمشّيه، وأوقات القلب اللي بيضعف بدو خيانه لتقوّيه"، في إشارة إلى العناوين العريضة للأحداث الدرامية التي تكللها الخيانة والغدر والدروس القاسية في الحياة. الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر وألحان أحمد بركات، وبعد نشرها تمكنت الأغنية من تحقيق أكثر من 5.6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.
 

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كلمات دالة:دانييلا رحمةباسم مغنيةمسلسل للموتماغي بو غصنمشهد باسم ودانييلا

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