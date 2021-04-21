لجين عُمران تنتقد تقليد ريم عبد الله لها..فيديو!

ما يزال إسم الممثلة السعودية ريم عبد الله الأكثر تداولاً عبر تطبيق تويتر بسبب تقليدها للمشاهير من خلال حلقات برنامج "استديو 21".

ريم أمس كانت قد قلدت الإعلامية لُجين عمران سواء من ناحية طريقة الحديث أو حتى الشكل، ونال هذه المشهد بالذات إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات مُختلفة كان منها "لجين قسم بالله لو تضحكين أن تزعلين مني صدق ! م فيه اي كوميديا ثقالة دم ع مبالغه سخيفه؛ من أرقى الإعلاميات لجين عمران ... مدري من قالها ذي انها تمتلك موهبة التقليد ماتعرفين والله ماتعرفين قسم بالله زعلت أول حلقة اتابعها واخر حلقه انتهى"...

وغرد آخر "تقليد فاشل صرآحة لاطريقة كلام ولاشكل ولافيه اي شي يشبة لجيين..حسيت ريم تقلد احلام مو لجين"..

يعلم الله اني اول ماشفت المقطع ع طول لمحت فيها اميره الذوق (لجين عمران)بمعنى انها اتقنت اليوم بالتقليد والي يقلون مو ضحكه لجين هي تقلد لذلك لازم تبالغ بالضحكه وكل شي ولا مادخلت اجواء الكوميديا. تبونها تجي رسميه جدا مابيكون تقليد كومدي — كااااابر👒🎗 (@stf201221) April 20, 2021

وكانت هنالك تغريدة جاء فيها "يعلم الله اني اول ماشفت المقطع ع طول لمحت فيها اميره الذوق (لجين عمران)بمعنى انها اتقنت اليوم بالتقليد والي يقلون مو ضحكه لجين هي تقلد لذلك لازم تبالغ بالضحكه وكل شي ولا مادخلت اجواء الكوميديا. تبونها تجي رسميه جدا مابيكون تقليد كومدي"

لجين عُمران بدورها لم تبخل بإعطاء رأيها حول تقليد ريم لها وعلقت بـ "تقليد زابط بنقطتين هم العائلة واهتمامي بـ شقيقتي أسيل..لكن النقطة الي ما فهمتها موضوع التفاخر بالمجوهرات؟ ما أعرف منو أعطها هالتفصيل عني الي مو صحيح أبداً".

يذكر أن الحلقة الماضية شهدت تقليد ريم لـ موديل روز، إذ أنها اعتمدت ستايل روز فارتدت تيشيرت أبيض نسَّقته ببنطال ليغينغ وردي اللون، بينما اختارت شعر مستعار أشقر بلاتيني كمحاكاة لشخصية روز، إضافة إلى حركات جسدها الإنفعالية وتسليطها الضوء على جسدها الممشوق.

ابتدأت ريم الفيديو بعبارة روز: "هاي بنات شلونكم شو اخباركم طيبين رح ساوي معاكم تمارين خاصة بعد كل يوم تسألوني عن جمال خصري، تمرين جدًا سهل كريم خاص بالخصر".

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