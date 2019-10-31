وصلة رقص لميرهان حسين في عيد ميلادها الـ37 وملابسها الجريئة تثير الجدل على مواقع التواصل!

حرصت الفنانة المصرية ميرهان حسين على الاحتفال بعيد ميلادها الـ37 على طريقتها الخاصة، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقدم وصلة رقص مرتدية تنورة ضيقة وقصيرة وهو ما جعلها عرضة للانتقادات بشكل كبير.

وكانت الفنانة ميرهان حسين قد نشرت أيضًا عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام مقطع فيديو يجمعها مع عائلتها أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، وقامت بإطفاء الشموع الموجودة على قالب الحلوى الخاص بهذه المناسبة، وتركت تعليقًا قالت فيه: "حب حياتي".

ومن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "حكايتي" في موسم رمضان الماضي لعام 2019، وشاركت فيه إلى جانب ياسمين صبري وأحمد بدير وغيرهم من النجوم.

والجدير ذكره أن ميرهان حسين ظلت لفترة طويلة حديث الساحة بسبب القضية الشهيرة إعلاميًا باسم "كمين الهرم"، والتي دخلت فيها الفنانة المصرية السجن لأسبوعين بعد تعديها على أحد الضباط خلال تواجدها في أحد اللجان على الطريق، وقيل وقتها أنها كانت في حالة سكر شديد.

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