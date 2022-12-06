وضاح حلوم يناشد الرئيس بشار الأسد.."ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا"

شكى الفنان السوري وضاح حلوم سوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها سورية، متوسِّلًا الرئيس بشار الأسد على أن يجد حلولًا للمشكلة.

وضاح حلوم يناشد الرئيس السوري بشار الأسد

شارك وضاح حلوم مقطع فيديو تجاوزت مدته الدقيقة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهه للرئيس بشار الأسد، مطالبًا إياه بإنقاذهم من هذا الوضع الذي يعيشونه، وابتدأ كلامه بـ"سيدي الرئيس".

وتابع: "سيدي الرئيس بترجاك، أرجوك، صار الوضع لا يطاق، لا يحتمل، فوق طاقة البشر، أرجوك يا سيدي الرئيس معد قدرانين لا ناكل ولا نشرب، ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا".

وأضاف: "معد قدرانين نتحرك، انعدمت المواصلات، انعدم الأكل والشرب، الكهرباء معدومة من زمان".

وتابع كلامه وعلامات التعب والشحوب والنحالة بادية على ملامحه: "بترجاك وانت بتعرف بكل شي عم يصير، بترجاك الحلول عندك يا سيدي الرئيس.. بترجاك كون المنقذ لكل شيء عم يصير"، لافتًا إلى أن الحلول بين يديه.

وأوضح أن ما عاشه السوريين لا يمكن لأي شعب في الكرة الأرضية تحمله.

أحداث السويداء

وتأتي مناشدة وضاح بعد يوم من أحداث السويداء التي قام بها الأهالي باقتحام مبنى المحافظة وإحراق صور "الأسد" للتنديد بالوضع الاقتصادي المنهار، والذي أوصل الناس على حافة الموت جوعاً.