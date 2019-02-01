بعد انتشار خبر اصابته بجلطة دماغية...تعرف على وضع محمد حداقي الصحي

محمد حداقي

انتشرت أمس عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتعرض النجم السوري محمد حداقي للإصابة بجلطة دماغية أدت إلى دخوله للعناية المركزة في احد مشافي العاصمة السورية دمشق حيث تم تناقل الخبر بسرعة.

من جهته لم يتأخر رد النجم السوري على مطلقي الشائعات حيث خرج بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع ( فيسبوك) مستغرباً من الهدف الذي يسعى إليه مطلقو الشائعات مؤكداً انه بخير وبصحة جيدة، حسب موقع مجلة سيدتي.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أنهى حداقي قبل مدة تصوير دور البطولة في المسلسل الكوميدي ( كونتاك) برفقة النجمة السورية أمل عرفة وإخراج حسام الرنتيسي فيما ينتظر مصير مسلسل (باب الحارة) حيث سيؤدي احد ادوار البطولة بجزئه العاشر بالإضافة إلى مشاركته ببطولة المسلسل التاريخي ( ابن عربي) و أعمال أخرى يجري التحضير لها .