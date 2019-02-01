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بعد انتشار خبر اصابته بجلطة دماغية...تعرف على وضع محمد حداقي الصحي

بعد انتشار خبر اصابته بجلطة دماغية...تعرف على وضع محمد حداقي الصحي
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