وفاء الكيلاني تنشر تغريدة غامضة.. والمتابعون يشكون بانفصالها عن تيم حسن

أثارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجدل بمنشور غامض قد يكون إشارة إلى انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن أو تعرضها للخيانة من قبله.

شاركت وفاء الكيلاني متابعيها عبر موقع التغريدات القصيرة مقطع فيديو لحوار لطيف يجري بين مقدم البرامج الكوميدي ستيف هارفي وطفل نابغة، حيث يسأله إن كان لديه حبيبة، ليجيبه الطفل أن شقيقه جاك لديه حبيبة.

فيعاود هارفي سؤاله: "هل أنت معجب بها"، بيجيب: "نعم، لكن جاك لا يشاركها معي".

هناك أشياء لا تقبل القسمة

فإما أن تكون لك أو تتركها لغيرك pic.twitter.com/hpg5n3uuyG — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) July 24, 2021



وأرفقت الكيلاني الفيديو بتعليق، جاء فيه: "هناك أشياء لا تقبل القسمة.. فإما أن تكون لك أو تتركها لغيرك".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين يرى تعليقها دليلًا على خيانة تيم حسن لها، ورأى البعض أنه دليلًا على عمق حبها لها.

فكتب أحد المغردين: "في مشروع انفصال قريب".

في مشروع انفصال قريب 😂🤣🤣 — Don't Toy with Me ⛄🇸🇾 (@Kickmenow33) July 24, 2021

وعلَّقت إحداهن: "الشرع حلل أربعة يختي".



الشرع حلل اربعه يختي 😂 pic.twitter.com/tS70nag3uJ — ❤️اخلاص العدوان 💙 (@Aklassaladwan) July 24, 2021

وفاء الكيلاني تتحدث عن الغدر

في السابق، نشرت الكيلاني تغريدة تتحدث عن الغدر، جاء فيها: " ايه الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان يغدر بيك لو جاع بس الإنسان يغدر بيك لو شبع"، ورأى الكثيرون أنها دلالة على تعرضها للخيانة.

⁃ ايه الفرق بين الإنسان والحيوان ؟

⁃ الحيوان يغدر بيك لو جاع بس الإنسان يغدر بيك لو شبع pic.twitter.com/6X3txMcheS — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) July 23, 2021

إيلي باسيل وشائعات انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيه شائعات طلاق الثنائي، ففي السابق، أعلن الإعلامي اللبناني "إيلي باسيل" أن الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قد تطلقا.

كشف إيلي باسيل الخبر بمنشور جاء فيه: "بتاريخ ١٥ نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة ١١ صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي - فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه"!!.



وتابع "انشالله تطلع هالخبرية غلط يا قلبي وبخانة ال يقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى يْتَشِتْشِكْ ويدلعِك على صبرِك الجميل..صرلي أسبوعين ساكت ومتحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها"!!

ومع تداول الأخبار، نشرت لكيلاني صورة لها، حسمت مجدداً أنباء انفصالها عن زوجها تيم حسن، حيث ظهرت في منزلها تستند على الأريكة، وأرفقها بتعليق "منمسي".

من جهة أخرى، زاد ثقة المتابعين بأن وفاء الكيلاني وتيم حسن لم ينفصلا، هو أن الأخير وضع علامة إعجاب على صورة زوجته الأخيرة. كما سبق أن تداول الناشطون صورة لباقة ورد أُرسلت باسم كلاً من حسن وكيلاني، إلى عائلة المخرج السوري الراحل حاتم علي.

ويشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ آيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.



