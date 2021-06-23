وفاء الكيلاني تتحول باللوك الجديد إلى نسخة بطلة العشق الممنوع!

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صُور جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام أظهرتها بلوك جديد ومختلف عن المُعتاد.

وفاء والتي اعتاد الجمهور عليها بالشعر القصير ذو اللون البني الغامق أطلت هذه المرة بستايل الشعر الطويل بدرجات اللون الأشقر الذي تلجأ له لأول مرة، وأثارت الصُور تعليقات حول كون وفاء لا تشبه نفسها وأن التغير ملحوظ بدرجة كبيرة، وجاء تحديداً في التعليقات:

"مش مبينه انو هاي وفاء كان جمالها مميز خساره شووعامله بحالها الف خساره"..وتابع آخر "هي حلوة صراحة بس تهيالي حد تاني مو هي"..وجاء في تعليق أحدهم "المكياج مش قوي زي التلفزيون هاي كل القصة"

أيضاً تداولت إحدى الصفحات الفنية الشبه الكبير بين وفاء والمدموزيل لميس بطلة المسلسل التركي العشق الممنوع.

طلاق وفاء الكيلاني !

خلال الأشهر القليلة الماضية كان خبر طلاق الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من زوجها الممثل السوري تيم حسن الحديث الأبرز للمواقع الفنية خلال الفترة الماضية. وانتشر وقتها الخبر عن طريق الإعلامي اللبناني إيلي باسيل بمنشور جاء فيه:

"بتاريخ ١٥ نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة ١١ صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي - فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه"!!.

الثنائي لم يعتد على الرد على الشائعات، وجاء جوابهما هذه المرة بعد ظهور وفاء في سوريا من أجل المشاركة في تشييع جثمان المخرج السوري حاتم علي والذي وافته المنية بعد تعرضه لذبحة صدرية. وتم وقتها تداول صور وفاء بشكل كبير وكانت دبلة الزواج واضحة في يدها اليسرى، مما اعتبرها البعض أنها اشارة لأن أخبار الخلاف ما هي إلا إشاعات. وفي نفس الوقت تواجد زوجها الممثل السوري تيم حسن في سوريا للمشاركة في تشييع الجثمان، وتم تداول صُور وفيديوهات له من قلب سوريا، كما أن الثنائي أرسل باقة ورد بإسميهما لعائلة الراحل.

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