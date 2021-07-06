تيم حسن يسخر من نجوم السوشيال ميديا.. ويطالب منى واصف بإنشاء حساب "تيك توك"

حلَّت القامة الفنية السورية منى واصف ضيفًا في برنامج يعرض على إحدى الإذاعات السورية، وانتهز النجم السوري تيم حسن الفرصة لتعبير عن حبه واحترامه لها في مداخلة هاتفية.

أدى تيم حسن مداخلة هاتفية خلال اللقاء الإذاعي مع منى واصف، وقال ممازحًا: "أنا عندي عتب حقيقة عليك يا ست منه إنه ليه ما عندك تيك توك.. يعني اطلعي هيك على التيك توك مع الأغاني حركي شفايفك أو على الأقل إنستغرام نزلي صور وتجمعي لايكات ولايفات وتطمنينا وتخبرينا إنك الجماهيرية وإنك الأولى.. حبيبة قلبي ست منى هي قيمة كبيرة".

وأضاف: "حقيقة اللي لازم ينقال إنه وجودها في أي عمل هو ضمان إضافي.. رياضية ما بتقطع السباحة هاي رياضتها المفضلة وأنا متأكد إنها إجت عندكن على الاستوديو طالعه من المسبح.. الله يعطيكِ الصحة وطولة العمر وكلنا بالهيبة ناطرينك".

وأبدى حسن حماسه لتواجد منى واصف بالجزء الأخير من مسلسل "الهيبة" قائلًا: "ومشتاقينلك تكوني بيناتنا وتنورينا حبيبة قلبي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم والكشف عن تخميناتهم إزاء الأشخاص المقصودين وراء مداخلة تيم حسن، حيث اعتبروا أنه يحاول إيصال رسالة للنجوم والمشاهير ممن يتفاخرون بشهرتهم وأعداد متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق أحد المتابعين: " برافو تيم هو بيمزح هون ويقصف جماعه السوشل ميديا والارقام المزيفه والتيك توك ".

وكتب آخر: " منى واصف نجمه بمرتبة عملاقة...تيم حسن نجم سوريا الأول و برأي أفضل ممثل عربي.. يتقمص الأدوار تحسو مش نفس الشخص".

منى واصف وصورة شبابية

وقد أشعلت منى واصف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر الفنان السوري مصطفى الخاني صورة تجمعه بها وبالفنانة دانا جبر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" حيث أطلّت فيها بمظهر شبابي مستمتعة بأشعة الشمس.

منى واصف تشارك في الهيبة

وعلى الصعيد الفني، تشرك منى واصف في مسلسل الهيبة إلى جانب تيم حسن، حيث تجسد دور والدته، وبدأ مؤخرًا تصوير الجزء الخامس والأخير والذي سيحمل عنوان "الهيبة – الجبل".

ومن المقرر أن يعرض الجزء الأخير خارج الموسم الرمضاني وبعد انتهاء عملية التصوير.