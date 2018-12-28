وفاء الكيلاني تنشر صورة لأولادها من زوجها السابق...فما هي ردة فعل تيم حسن؟

وفاء الكيلاني

كشفت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن وجهي ولديها جودي (9 سنوات) وراين (7 سنوات) من طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني مخايل للمرة الأولى، نشرتها في حسابها الرسمي في (انستغرام)وأرفقتها بتعليق جاء فيه: (بسم الله ما شاء الله عليكم يا ولادي، ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا أحلى حاجة في دنيتي)، وتوجّهت بالحديث إلى المتابعين قائلةً: (يارب يخليلكم ولادكم)، حسب موقع جريدة النهار.

وفور نشرها الصورة، علّق زوج الكيلاني الممثل السوري تيم حسن، قائلاً: (ما شاء الله، الله يحفظهم ويخليلك ياهم حبايبي)، في إشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بولدي زوجته، وهو الذي رزق بولدين من طليقته الممثلة ديمة بياعة وهما ورد و فهد.