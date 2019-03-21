وفاء عامر و ابنها يقدمان (اشبع منها) للأمهات في عيدهن

طرحت الفنانة وفاء عامر مع ابنها عمر فوزي كليب أغنية (اشبع منها) والتي تقدمها مع الملحن مصطفى العسال بمناسبة عيد الأم.

أغنية (اشبع منها) غناء وألحان مصطفى العسال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وأخرجها مصطفى عثمان، حسب موقع صدى البلد.

والاغنية موجهة الى كل أم سواء كانت على قيد الحياة أو غادرتها وتشارك فيها النجمة وفاء عامر مع نجلها عمر بالأداء التمثيلي ، حيث تعد التجربة الاولى له في المجال الفني.