وفاء عامر تعلّق على أزمة الفيديوهات الإباحية للمخرج خالد يوسف..شاهدوا ماذا قالت

خاضت الفنانة المصرية وفاء عامر في حوار مؤخرًا حول الأزمة التي يمر فيها حاليًا المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، بسبب الفيديوهات الإباحية مع عدد من نجمات السينما في مصر، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي يذاع خلال الشهر الفضيل.

وعلقت على ما حدث بطريقة أسفت فيها أن هكذا أمور تحصل في المجال الفني وقالت: " حزينة من أزمة الفيديوهات الأخيرة لخالد يوسف، لأنه بالنسبة لى حاجة كبيرة، خالد يوسف مخرج عظيم، ولكن للأسف الشديد سقط من نظرى، زعلانة منه لأن ربنا ستره ومش عايزة أفتح، وزعلانه عليه لأنه خسر منطقة رئيس جمهورية الإخراج لو ثبتت صحة الفيديوهات، وخسر كتير جدا من شعبيته وجماهيريته، وأتمنى أن يكون اللى حصل فوتوشوب، ولكن احنا كبشر للأسف لا نرحم".

الجدير ذكره أن المخرج خالد يوسف غادر مصر منذ شهر فبراير الماضي بعد انتشار عدد من الفيديوهات الإباحية التي نسبت إليه مع عدد من النجمات والممثلات الشابات، ولا زال حتى الآن مقيمًا في باريس، وعلق سابقًا أن لن يعود إلى مصر حتى يتم توجيه اتهام رسمي له من قبل الجهات المعنية.

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