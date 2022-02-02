وفاء عامر مستاءة من هذه الشائعة و هذا هو ردها

عبرت الفنانة وفاء عامر عن استيائها من نشر أخبار كاذبة عن حدوث حريق في شقتها.

وقالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج (حضرة المواطن) المذاع عبر قناة الحدث : (الحريق لم يكن في شقتي وأطمئن جمهوري، الحريق كان في شقة الجيران).

وأضافت: (عندي لوم على كل من كتبوا أن الحريق في بيتي، وأزعجتم محبيني وهم الحمد لله كثيرون، وأعتذر بالنيابة عن كل من كتبوا ذلك).

كانت وفاء عامر قد أوضحت تفاصيل الحادث عبر بث مباشر على حسابها بموقع (فيسبوك) قائلة: (حارس العقار اتصل بي في الصباح الباكر وطلب مني سرعة النزول والخروج من العمارة بسبب الحريق، وحرصت أثناء نزولنا على تنبيه الجيران في الشقق الأخرى، وفي نفس الوقت اتصل حارس العقار والأمن بالجهات المختصة، وتم فصل الغاز عن العمارة).

وتابعت: (لحريق كان في الشقة أعلى الشقة المواجهة لبيتي، وبدأ من البلكونة بسبب انفجار فريزر واشتعاله، وأدى ذلك إلى سقوط جزء من السور على السيارات في الشارع، وأصيبت سيارة ابني بتلفيات، وبالنسبة للجيران حدثت بعض الاختناقات وتلفيات في أثاث الشقة وغرفة الاستقبال).

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تخوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل (بيت الشدة) للمخرج وسام المدني، وبطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.