وفاء كيلاني تكشف عن مسلسلها الرمضاني المفضل لهذا العام

كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني عن المسلسل الذي تتابعه في رمضان 2019 والذي حاز على إعجابها.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، غرّدت وفاء قائلةً: ( زي الشمس من أجمل مسلسلات رمضان السنه دي. سيناريو وحوار وإخراج وأداء ترفع له القبعه. دينا الشربينى الرائعة بأدائها السهل الممتنع . صدق الأداء عند ريهام عبد الغفور. وطبيعية احمد داوود. واقناع احمد السعدني. والقديرة سوسن بدر بتلقائيتها التي تدرس. والأطفال الجُمال. أمتعتونا)، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أنّ مسلسل (زي الشمس) هو من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.



