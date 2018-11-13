حقيقة وفاة إليسا في دبي
حقيقة وفاة إليسا في دبي
نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما تردد حول تعرضها لحادث أثناء تواجدها في مدينة دبي بالإمارات.
وغردت إليسا عبر موقع للتدوين الاجتماعي (تويتر) قائلة: ( أخبار كاذبة في كل مكان .. أنا بخير لا يوجد موت أو حادث .. امسكوا الخشب... توقفوا عن نشر أخبار كاذبة)، حسب موقع صدى البلد.
يذكر أن إليسا توجهت لدبي أمس من أجل حضور أحد الاحتفالات الخاصة بماركة جيفينشي العالمية.
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