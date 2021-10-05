وفاة ابن سليم كلاس متأثرًا بكورونا

كشف الفنان السوري عبر حسابه الخاص في فيسبوك عن وفاة نجل الفنان السوري الراحل سليم كلاس والمدعو محمد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكشف إبراهيم من خلال منشوره أنه ونقلًا عن سليم ابن الراحل وحفيد الفنان الراحل، ان محمد كلاس كان قد اصيب بفيروس كورونا الذي تسبب بتليف في الرئة مما ادى لأزمة قلبية تسببت بوفاته داخل أحد المستشفيات.

وقال فراس عبر منشوره: "وفى منذ قليل الأخ والصديق الغالي محمد كلاس إبن الفنان الكبير المرحوم سليم كلاّس، لم أصدق هذا الخبر المؤلم إلاّ بعد أن أكدّ لي إبنه سليم في اتصال هاتفي قبل دقائق أن والده محمد قد توفي في أحد مشافي دمشق نتيجة تأثره كما يبدو بفايروس كورونا الذي أدى إلى تليّف رئوي ثم أزمة قلبية على حد قوله … لروح فقيدنا محمد الرحمة والسلام ولكم ولأحبائكم حُسن البقاء ولاحول ولاقوة إلاّ بالله"

من جانبها نعت الفنانة تولاي هارون الراحل كاشفة من خلال منشور لها عبر فيسبوك انه كان يسكن بجانبها وقالت في المنشور: "جاري وإبن المرحوم سليم كلاس خبر رحيلك صدمني الله يرحمك برحمتو ويصبر خالة ام محمد على فراقك محمد بكرت يا طيب بكرت".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن محمد هو الابن الذكر الوحيد للفنان الراحل، وله 3 شقيقات هن ديما، شيرين، لوتس ورانيا.

سليم كلاس وفاته واعماله

توفي الفنان السوري سليم كلاس عام 2013 وتحديدًا في شهر ديسمبر، بعد ان اصيب بأزمة قلبية مفاجئة عن 77 عامًا، وقد الراحل خلال مسيرته عدد من الأعمال المميز’.

ومن أبرز اعماله ليالي الصالحية، أيام شامية، باب الحارة الذي جسد فيه شخصية ابو خاطر في الأجزاء الأولى قبل وفاته، قتل الربيع، بيت جدي، جواهر، حمام القيشاني، طالع الفضة، يوميات مدير عام، عدد من أجزاء مرايا، تجارب عائلية، البناء 22، جريمة في الذاكرة، ابو كامل، رقصة الحبارى، بطل من هذا الزمان، فرصة العمر، أنت عمري، أسرار المدينة، الخوالي، قتل الربيع، عصر الجنون، عشتار، احلام كبيرة، عصي الدمع، رجاها، حاجز الصمت، بكرا احلى، الحور العين

