وفاة الفنانة أمل عباس عن 63 عامًا.. أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر عن وفاة الفنانة أمل عباس عن 63 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.



ونشرت الإعلامية الكويتية صورة الفنانة الراحلة وألحقتها بتعليق: "انا لله وانا اليه راجعون. . انتقلت الى رحمة الله الفنانه امل عباس بعد صراع مع المرض. . اللهم ارحمها واغفر لها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار و الضالحين واجعل قبرها روضا من رياض الجنه. . ادعولها فالدعاء رزق الميت".



وفاة الفنانة امل عباس



عانت الفنانة الراحلة في أيام حياتها الأخيرة من مشاكل صحية عديدة حيث أصيبت بشلل حركي أدى إلى تنقلها على كرسي متحرك في الأيام الأخيرة من حياتها.



وكشفت الفنانة الراحلة في لقاء سابق لها حضرته وهي على كرسي متحرك ان خطأ طبي تسبب بشللها حيث كانت قد أجرت عملية جراحية في النخاع الشوكي أدت إلى خطأ طبي تسبب بإصابتها بالشلل.



وتدهور الوضع الصحي للفنانة الراحلة في سنوات حياتها الأخيرة حيث ظهرت في اكثر من لقاء كاشفة عن معاناتها مع المرض.



وأمل عباس هي فنانة من أصول عراقية تعيش في الكويت وتحمل أيضًا الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وشاركت بالعديد من الأعمال كان أخرها مسلسل اليوم الأسود الذي جسدت فيه شخصية نجيه أم عدنان وعرض عام 2017 وفي نفس العام قدمت مسلسلات ليش يا جارة وبوطبيع.

