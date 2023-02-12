وفاة الفنانة الأردنية هيفاء الآغا.. آخر اعمالها فيلم بنات عبدالرحمن

أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك قبل قليل عبر حسابها الخاص في إنستغرام عن وفاة الفنانة الأردنية هيفاء الآغا، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

صبا مبارك تعلن وفاة مواطنتها هيفاء الآغا

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة مواطنتها هيفاء الاغا واعلنت عن وفاتها، ومن المعروف ان علاقة قرابة تربط النجمتين الأردنتين حيث ان الاغا هي شقيقة والدة الفنانة صبا مبارك.

ولم تكشف مبارك خلال تعليقها على المنشور عن سبب وفاة خالتها وفيما اذا كانت تعاني من أي مشكلة صحية قبل وفاتها، وسارع عدد من النجوم لتقديم التعازي من أبرزهم الفنانة ركين سعد.

هيفاء الآغا وفيلم بنات عبدالرحمن

كان اخر أعمال الفنانة الراحلة مشاركتها كضيفة شرف في فيلم بنات عبدالرحمن، حيث جسدت دور عمة الفتيات، وقدمت مشهد واحد في الفيلم الذي عرض على منصة شاهد الالكترونية واثر الكثير من الجدل.

وأثارت الفنانة الأردنية الراحلة الكثير من الجدل بسبب المشهد الذي قدمته حيث ظهرت فيه وهي تخلع فستانها وهو ما عرضها للهجوم.

كما شاركت في نفس الفيلم الفنانة صبا مبارك بشخصية آمال، وأثار الفيلم حالة من الغضب بسبب جرأتها والكلمات النابية في العمل.

وهيفاء الآغا فنانة اردنية قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال المميزة من بينها احلام عصفور، الجرح والبلسم، لا تجيبوا سيرة، الاجتياح، زين، لما ضحكت الموناليزا، العقاب والعفرا.