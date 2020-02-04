وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83

رحلت عن عالمنا، الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض دام لأكثر من 3 سنوات انتهى بتدهور حالتها الصحية تمامًا ودخولها في غيبوبة.

ونشر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، نبأ الوفاة عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ مرفقاً الخبر بصورة للفنانة الراحلة علق عليها قائلاً: ”وداعاً نادية لطفي“.

يذكر أن الفنانة الراحلة عانت من تدهور الحالة الصحية ودخولها للعناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية وارتفاع درجة حرارتها بسبب نزلة شعبية حادة.

وتعد نادية لطفي واحدة من أشهر الفنانات في تاريخ مصر، تميزت بأن لها مدرسة خاصة في الأداء التمثيلي، وقدمت للسينما تجارب مهمة في تاريخها الفني، ولمع اسمها منذ طفولتها حيث كانت موهبة التمثيل طاغية على حضورها، ولقّبها الجمهور بـ“لويزا“، تيمنًا باسم الشخصية التي أدتها في فيلم ”الناصر صلاح الدين“.