وفاة الفنان السعودي بدر الليمون الذي غنى لجنية في أحب الليل والسهرة

ودّع الوسط الفني السعودي اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022، الفنان بدر الليمون الذي يُعد من أشهر المطربين السعوديين في الغناء الشعبي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن خالد، نجل الفنان الراحل، أن والده توفي بسبب تداعيات صحية داخل المستشفى، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه، فيما ذكر مغردون على "تويتر" أن الفنان الليمون تعرض لوعكة صحية بسبب توقف قلبه.

واتهم خالد إدارة المستشفى بالتقصير متوعدًا بتسجيل شكوى ضدها، وذلك حسب مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك".

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدر الليمون

وذكر عدد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" ارتباط الفنان بدر الليمون بذاكرة السعوديين عبر أغانيه الشعبية وخاصة الفن الشمالي، فيما أعاد آخرون تداول تفاصيل أغنية "أحب الليل والسهرة" والتي تُعد من أشهر أغانيه.

وذكر أحد من المغردين أن أغنية "أحب الليل والسهرة" تعيده إلى الزمن الجميل حين قدمها الفنان الليمون على آلة العود الشرقية وبلحنٍ سعودي تقليدي وبكلماتٍ حملت في طياتها تفاصيل "غامضة" تم الكشف عنها مؤخرًا.

وروى مؤلف أغنية "أحب الليل والسهرة" الشاعر السعودي صالح صلفيق الرمالي، مؤخرًا قصة هذه القصيدة والتي كتبها للتعبير عن حبه لـ"فتاة من الجن" كان يلتقي بها عند البحر كل ليلة ويتبادلان أطراف الحديث.

وقال الشاعر الرمالي أن "الجنية" سألته في ليلة من الليالي "عما يحب" ليجيبها بالسطور الأولى من قصيدة "أحب الليل والسهرة" وعندما أفاق لم يجد حوله أحد فأكمل كتابة باقي أبيات القصيدة.

وعلى الرغم من قدم أغنية "أحب الليل والسهرة"، إلا أنها ما تزال تحظى بشهرة واسعة لدى الجمهور السعودي وذلك لتناغم القصيد السعودي مع آلة العود الشرقية.

كلمات أغنية أحب الليل والسهرة

احب الليل والسهرة على شاطئ بحر هادي

على ضوء القمر نجلس وأسامر صوتك الشادي

سواد الليل بقرونك وموج البحر بعيونك

ولون البدر من لونك في ضوه طاب مقعادي

أنادي لك تنادي لي وأبي احكي لك وتحكي لي

وأبا أوفى لك وتوفي لي بميعادك وميعادي

إذا نامت عيون الناس نجي للموعد الحساس

أجيك وتنثرين الرأس وأشم الطيب والكادي

تعالي يا بعد حيي وميتي يابعد خيي

تيجي جنبي ولا تعيي أنا ماني بنقادي

أبادلك الهوى كله هوى خل الى خله

غلاك أصبحت ما أمله يا أعز الناس يا مرادي

احب الليل والسهرة على شاطي بحر هادي

على ضوء القمر نجلس وأسامر صوتك الشادي