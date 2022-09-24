رحيل دياب مشهور الصوت الفراتي العذب

نعت نقابة الفنانيين السوريين المطرب الكبير دياب مشهور الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

من هو الفنان الراحل دياب مشهور:

فنان سوري من مواليد منطقة دير الزير لقب بـ "المطرب الفراتي" وقدم العديد من الاغناني المميزة بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية.

قدم الفنان الراحل الكثير من الأعمال إلى جانب كل من دريد لحاو ونهاد قلعي، قدم خط خاص بالغناء به ومن أبرز اغانيه: "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا"، "طولي يا ليلة" و"ميلي علي ميلي".

ومن أشهر أغانية أيضًا أغنية نمنم خانم، وعند سؤاله في أحد اللقاءات عن معنة كلمة نمنم قال إنها تعني الفتاة الصغيرة.

وشارك في احياء العديد من الحفلات في الوطن العالم وفي عدد من الدول من بينها أمريكا واليونان وإسبانيا وبريطانيا والفلبين وتايلاند.

شارك كممثل في العديد من المسلسلات مثل "صح النوم" ومسلسل "ملح وسكر" قرر الفنان الراحل اعتزال الغناء والفني منذ عام 2004.

ولم يتم الكشف بعد عن موعد الجنازة او العزاء، فيما نعى عدد كبير من المشاهير والجمهور الفنان الراحل، وتم تكريم الفنان الراحل قبل سنوات وتحديدًا عام 2018.