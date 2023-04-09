نعى عدد من نجوم الفن في سوريا زميلهم الفنان السوري فائق عرقسوسي معلنين وفاته اليوم الأحد 9 إبريل من بينهم الفنان محمد خير الجراح، والفنان قاسم ملحو وآخرون.

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي

صُدم الوسط الفني السوري قبل قليل بوفاة الفنان فائق عرقسوسي، حيث سارع العديد من النجوم إلى نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت بين فترة واخرى مؤخرًا العديد من الشائعات حول وفاة الفنان السوري، والتي كانت أسرته تحرص على نفسها باستمرار.

وجاءت هذه الشائعات بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها النجم السوري قبل مدة، حيث عانى الفنان الراحل من آلام ومشاكل صحية في المعدة.

وبعد إجراء العديد من الفحوصات تبين وجود ورم حميد، واضطر إلى استئصاله، وظهر الفنان السوري بالعديد من الصور بعد وعكته الصحية وقد خسر الوزن.

وللفنان الراحل 3 أبناء منهم ابنة تعمل في الفن، وهي المطربة السورية نور عرقسوسي.

وشارك الفنان الراحل بالعديد من الأعمال الفنية، ويعتبر من نجوم الجيل السابق الذين قدموا اعمال مميزة.

أعمال الفنان الراحل فائق عرقسوسي: