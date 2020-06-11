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وفاة الفنان القدير محمود سعيد

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 03:59
وفاة الفنان القدير محمود سعيد
وفاة الفنان القدير محمود سعيد

توفى  الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

و كان أخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل (لأخر نفس)، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

و شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات جمهورية زفتي، أم كلثوم، أفراح إبليس، القضاء فى الإسلام، عوالم خفية ، حارة اليهود، دنيا جديدة. 

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها حب في الزنزانة، إمرأة آيلة السقوط، اخترت حياتي، الحب وأشياء أخرى.


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