وفاة الفنان القدير محمود سعيد

توفى الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

و كان أخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل (لأخر نفس)، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

و شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات جمهورية زفتي، أم كلثوم، أفراح إبليس، القضاء فى الإسلام، عوالم خفية ، حارة اليهود، دنيا جديدة.

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها حب في الزنزانة، إمرأة آيلة السقوط، اخترت حياتي، الحب وأشياء أخرى.