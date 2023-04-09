وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعد تدهور حالته الصحية

توفي الفنان الكويتي فيصل بوغازي عن عمر ناهز الـ66 عامًا، وذلك يوم أمس السبت الموافق الثامن من شهر أبريل؛ إثر معاناة طويلة من المرض.

وفاة فيصل بوغازي

وكشفت بعض التقارير أن حالة بوغازي تدهورت بسبب سمنته المفرطة وتقدمه في السن؛ مما تسبب في العديد من المشاكل الصحية.

ونعى بوغازي العديد من النجوم والإعلاميين الكويتيين من بينهم الإعلامية مي العيدان التي كتبت في دوينة لها شاركتها عبر حسابها في "إنستغرام": "انتقل الى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وانزله منزل حسن واحشره مع الابرار والصادقين. . لا تبخلوا عليه بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت".

وكتب الفنان الكويتي حسين المهدي: "لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك ويغفر لك يالغالي".

من هو فيصل بوغازي؟

هو ممثل كويتي من مواليد 15 أبريل 1956، بدأ مسيرته الفنية عام 1987 بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية والمسرحية.

من بين المسلسلات التي شارك بها الراحل: "سليمان الطيب"، و"بو هباش"، و"دلق سهيل"، "بوقلبين"، و"طير الخير"، و"زمان الإسكافي"، "ماضي وخريف العمر"، "الخروج من الهاوية"، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، شارك في عدد من المسرحيات، من بينها: "الاستجواب"، و"بنت العز"، و"عبيد في التجنيد"، و"بيت أبونا"، وغيرها.

