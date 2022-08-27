وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع عن 39 عامًا

فُجع الوسط الفني اللبناني اليوم بخبر وفاة الفنان الشاب جورج الراسي عن 39 عامًا في حادث سير مروع في لبنان.

وبحسب التفاصيل الأولوية التي تناقلتها العديد من الصفحات الإخبارية اللبنانية فإن الفنان اللبناني الشاب وهو الشقيق الأصغر للفنانة نادين الراسي قد فقد السيطرة على سيارته في احد الطرق العامة في لبنان.

وتسبب فقدانه السيطرة على السيارة بوقوع حادث سير مروع، توفي على إثره الفنان اللبناني على الفور، فيما قالت المصادر أن هناك شابة كانت إلى جانبه والتي فارقت الحياة على الفور.

وتبين الصور المتداولة على المواقع اللبنانية حجم الحادث المروع الذي انهى حياة الفنان الشاب بهذا الشكل الصادم والمفاجئ.

من هو الفنان الراحل جورج الراسي؟

هو مغني لبناني وهو الشقيق الأصغر للفنانة نادين الراسي، ارتبط بعارضة الأزياء جويل حاتم وانجب منها طفله الوحيد جو، الا انهما انفصلا مؤخرًا.

وينتمي الفنان الراحل لعائلة تحب الفن، حيث ان والده عازف عود وحرص على تشجيعه لدخول عالم الغناء، ووالدته قدمت له الدعم الممكن.

حرص الراسي في البداية على تقديم موهبته عبر النوادي الليلية من اجل تحقيق بعض الشهرة وتمكن من إثبات نفسه في هذا المجال بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقته في مشواره الفني.

أبرز ألبومات الفنان جورج الراسي: