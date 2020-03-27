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وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض

منشور 27 آذار / مارس 2020 - 04:44
جورج سيدهم

توفي الفنان المصري القدير جورج سيدهم، منذ قليل، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات عديدة.
ونعى عدد من الفنانين المصريين، النجم الراحل، معربين عن حزنهم لفقدان واحد من أبرز فناني الكوميديا في الوطن العربي.
وكان سيدهم يعاني من جلطة أفقدته القدرة على النطق والمشي، منذ سنوات طويلة، وظهر في عدة مناسبات وعلى ملامحه المرض الشديد.
ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج عام 1938، وكانت أهم محطاته الفنية، تشكيل فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع النجمين سمير غانم، والراحل الضيف أحمد.
 

 

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