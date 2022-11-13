وفاة الفنان سامي فهمي .. ومحمد صبحي ينعيه بكلمات مؤثرة

توفي الفنان المصري سامي فهمي صباح اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، دون ذكر أسباب وفاته وموعد ومكان تشييع جثمانه.

وفاة سامي فهمي

وأعلنت شقيقة الراحل، الفنانة عايدة فهمي ، شقيقها عبر حسابها في "فيسبوك"، وكتبت في منشورها المقتضب: "أخويا سامي فهمي في ذمة الله".

محمد صبحي ينعى سامي فهمي

ونعى الفنان محمد صبحي صديقه، في منشور كتب فيه: : "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعًا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي.. لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسي وشريط الذكريات بيننا لم يتوقف آخرها من أسبوعين.. رحمة الله عليك".

وتابع مشيدة بخصاله: "كنت صديقًا وفيًا مخلصًا عطوفًا علي من حولك واولهم أنا دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي شقيقة سامي وإلى أسرته زوجته وابنته".

ومن بين الأعمال التي شارك فيها النجمان إلى جانب بعضهما البعض فيلم "زائر الفجر" عام 1973.

من هو سامي فهمي ؟

تخرج الفنان الراجل من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتفزيونية، وحصد شهرة كبيرة بعد مشاركته في المسلسل الكوميدي "حكايات ميزو" إلى جانب النجم الراجل سمير غانم.

وبسبب رغبته أن يكون مخرجًا، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج بناءً على نصيحة الفنان حسين فهمي، لكنه قرر الاستقرار لأكثر من 30 عامًا، وبدأ العمل كطباخ، رغم أنه كان شخصًا مشهورًا في مصر.

وطاردت الفنان الراحل العديد من الشائعات التي أشارت إلى أنه سافر أمريكا هربًا من جريمة قتل اقترفها.

الحياة الشخصية لـ سامي فهمي

تزوج سامي فهمي مرتين، الأولى من فتاة مصرية أنجبت له طفلًا، وبعد انفصالهما، تزوج من فتاة تونسية وأنجب منها طفلة، وبقيا متزوجين حتى عودته إلى مصر.

وكان آخر تكريم حصل عليه فهمي، من الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية "50 سنة فن" التي جرى فيه تكرين الفنانين الذين شاركوا صبحي في أعماله على مدار نصف قرن.