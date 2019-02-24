وفاة الفنان مصطفى الشامي عن عمر يناهز الـ74 عامًا بعد صراع مع المرض

الفنان الراحل مصطفى الشامي

انتقل إلى الرفيق الأعلى الفنان المصري مصطفى الشامي عن عمر يناهز الـ74 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض مع بداية شهر فبراير، حيث كتبت في وقتها زوجته الفنانة الفنانة هبة بدر على فيسبوك وقالت: " لكل من يسأل عن حالة زوجي الفنان القدير د. مصطفى الشامي فهو ما زال بحالة خطيرة، وتم نقله فجر اليوم من المستشفى الجوي بالتجمع إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي".

وكان الفنان الراحل قد شارك في أعمال عدة ما بين مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية، ومن بينها مسلسل "متى تبتسم الدموع" و "ضد التيار" و "سبع صنايع"، وشارك أيضًا في مسرحية "باي واي فاي"، بالإضافة إلى مشاركته بجانب عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه" الذي أعرب فيما بعد عن سعادته بالعمل مع الزعيم مؤكدًا أنها من أجمل المسلسلات التي عمل بها.

الجدير ذكره، أن الفنان مصطفى الشامي قضى آخر أيامه في المستشفى، وكان في حالة غيبوبة استمرت حتى وفاته، وطلبت زوجته في ذاك الوقت من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، إلّا أنه فارق الحياة السبت الـ23 من فبراير.