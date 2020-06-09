وفاة المخرجة المصرية شيرين غيث بعد صراع مع المرض

توفيت المخرجة المصرية الشابة شيرين غيث مخرجة فيلم "همس النخيل" يوم أمس الإثنين، وتسببت في حالة من الحزن والحسرة بين أوساط المجال الفني خاصة وأنها كانت أيضًا تعمل بوظيفة المدرس المساعد في قسم الصوت بالمعهد العالي للسينما.

وبحسب موقع "الجزيرة – مصر" فإن سبب وفاة المخرجة شيرين غيث هو فيروس كورونا، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الصدر، وحتى أنها طبقت في آخر أيامها خطوات التباعد الاجتماعي بحذافيره وابتعدت عن مقابلة أي أحد أو الخروج، وبعد معاناة تمكن المرض منها وتوفيت.

شيرين غيث خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل"، الذي أنتجه قطاع النيل للقنوات المتخصصة، عام 2006، والحائز على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.

وحاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في أسبوع الأفلام الروائية والتسجيلية إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة الذي أقيم في قصر السينما يناير2010.

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