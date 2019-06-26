وفاة المخرج السينمائي المصري خالد النجار عن عمر 65 عامًا

وافت المنية المخرج السينمائي محمد النجار عن عمر يناهز الـ65 عامًا بعد صراع مع المرض ، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها العديد من النجاحات من خلال أعماله السينمائية والدرامية التي نالت رضا واستحسان الجمهور.

ونعى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما المخرج الراحل قائلًا: "بمزيد من الحزن والأسى وفاة المخرج السينمائى الكبير محمد النجار، والذي وافته المنية ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ٦٥ عامًا بعد صراع مع المرض، ويعتبر واحدًا من أهم المخرجين السينمائيين في مصر والوطن العربي بأكمله".

يذكر أن أخر أعمال المخرج محمد النجار مسلسل "الدخول فى الممنوع"، من بطولة بشرى وأحمد فلوكس وإيمان العاصى وعزت أبو عوف والمطربة أمينة ومحمد سليمان وآخرون، من تأليف محمد الباسوسى.

وللمخرج محمد النجار العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المتميزة منها أفلام "ميدو مشاكل"، بطولة أحمد حلمى وشيرين عبد الوهاب، و"عوكل"، من بطولة محمد سعد، "صعيدى رايح جاى"، للفنان هانى رمزى، و"صباحو كدب" من بطولة أحمد آدم، و"قلب جرى" وبحبك وأنا كمان"، من بطولة مصطفى قمر، و"رحلة حب"، من بطولة محمد فؤاد وأحمد حلمى، ومسلسلات مثل "الأدهم"، و"علي يا ويكا".

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