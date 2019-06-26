المحكمة تقبل إعادة محاكمة غادة إبراهيم بعد اتهامها في قضية "مخلة بالآداب"

أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطعن الذي قدمته الفنانة المصرية غادة إبراهيم في الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة، وذلك بتهمة إدارة شقة في منطقة المعادي في القاهرة لممارسة أعمال منافية ومخلة بالآداب.

وفي التفاصيل، بحسب بعض التقارير الصحفية، فإن النيابة العامة اتهمت غادة إبراهيم في عام 2016 بإدارة شقة مخلة بالآداب، إلّا أن فريق الدفاع أكد أنها كانت خارج البلاد في تلك الفترة، إضافة إلى أن الشقة كانت مؤجرة لمدة 5 سنوات، وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة، استأنفت نيابة دار السلام ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت في 28 مايو 2016 بحبس المتهمة 3 سنوات غيابيا، وتم تخفيف الحكم في عام 2017 ليصبح سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات.

يشار إلى أن غادة إبراهيم انتشر اسمها بكثرة خلال الفترة الماضية أيضًا، وذلك بعد تناقلت العديد من المصادر تورطها في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية"، إلّا أنها خرجت لاحقًا وتحدّت من كان لديه شيء أن يخرجه للعلن.

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