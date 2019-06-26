بعد اتهامها لعصام كاريكا بالتحرش..ياسمين نيار تلجأ للمحكمة مجددًا ضد محمد السبكي (تفاصيل)

أثارت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار الجدل حول المشاكل التي تحدث معها مؤخرًا، حيث لم يمر الكثير من الوقت على مشكلتها مع الفنان عصام كاريكا وتهديده لها بالقتل إضافة إلى التحرش والنصب، لتعود الآن بمشكلة وقضية أخرى مع المنتج السينمائي محمد السبكي.

وفي العودة إلى ما حدث خلف الكواليس، أوضحت الفنانة الجزائرية أنها ستلجأ للقضاء المصري لإثبات زواجها من السبكي، مؤكدة أنه حصل الارتباط بينهما لفترة قصيرة وعاشت في منزله، ولديها كل الدلائل والتسجيلات التي تثبت صحة كلامها، إضافة أنه كان هناك عدد من الشهود وبعضهم من الشخصيات المعروفة في مصر، وأشارت إلى أنها ليست من نوع الأشخاص الذين يريدون جلب الانتباه وحسب، بل هي تنقل ما حدث معها فعلًا.

وقالت ياسمين أنها شعرت بنوايا الغدر فقررت ان تحتفط بالإثباتات التي ستحفظ حقها، خاصة بعد أن أجبرها السبكي على الاجهاض اثر الحمل منه, ووصل بها التفكير إلى الشك في شرعية الزواج وإمكانية الاستعانة بأشخاص “كومبارس” للقيام بدور المأذون والشهود بغية الاحتيال والمراوغة.

واختتمت نيار: "أعلم بشكل مسبق كيف ستكون ردة فعله وهو سيعمل على تكذيب مسألة الزواج لذا ستكون أخباري مرفقة بتسجيلات صوتية له للتأكيد ان ما اقوله ليس كذباً ولا وسيلة للفت الانتباه لأنني اساساً لست بحاجة لمثل هذه الاساليب السطحية".

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