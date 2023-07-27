وفاة المغنية الإيرلندية "شنيد أوكونور".. اعتنقت الإسلام وفقدت ابنها بسبب الاكتئاب

أعلنت عائلة المغنية الإيرلندية والناشطة "شينيد أوكونور" عن وفاتها عن عمر يناهز الـ 56 عاماً بعد مشاكل مع الصحة النفسية، ونشرت العائلة بيانًا رسميًا معلنة عن حزنهم وصدمتهم الشديدة.

وفاة صادمة للفنانة شينيد أوكونور

أصدرت عائلة المغنية الإيرلندية "شينيد اوكونور" بيانً خاصًا جاء فيه: "نعلن وفاة حبيبتنا شينيد ببالغ الحزن، عائلتها وأصدقائها مدمّرون للغاية ونطالب بالخصوصية خلال هذا الوقت العصيب".



وكانت شينيد توفيّت بعد معاناتها من مرض السرطان وذلك بعد مرور ما يقارب العام من انتحار ابنها عن عمر يناهز 17 عام بسبب معاناته من الاكتئاب ومشاكل نفسية عديدة، مما ادخلها في حالة نفسية سيئة جدًا زادت من صعوبة وضعها الصحي.

نبذة عن شينيد أكونور



اعتنقت النجمة الإيرلندية "شينيد أوكونور" الإسلام في عام 2018 وغيّرت اسمها ليصبح "شهداء دافيت" كما قامت بمقاطعة ومحاربة اسرائيل ورفضت إقامة أي حفلات غنائية هناك وحرصت على الدفاع عن الفلسطينيين بشكل مستمر.



وكشفت الفنانة الراحلة في وقت سابق عن تعرضها للتعنيف الجسدي من قبل والدتها، وعرفت باسم الفنانة ذات الشعر الحليق بسبب إطلالتها المثيرة للجدل التي كانت تظهر بها دائمًا.