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بالصور: مشاهير هوليوود نسخة طبق الأصل عن أفراد العائلة المالكة.. لن تصدّق الشبه

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 09:49
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

"يخلق من الشبه 40" هي مقولة شائعة تؤكد وجود 40 شبيه لكل شخص حول العالم، وقد تلتقي في بعض الأحيان بالشخص الذي يشبهك أو يخبرك شخص عن وجود شبيه لك في هذا العالم وقد يكون شخصية مشهورة، مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة.

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إلا أن من السهل التقاط الشبه الكبير بين المشاهير أنفسهم باختلاف تخصصاتهم، فقد تجد فنان عربي يشبه إلى حد كبير اخر من جنسية غير عربية، أو وجود تشابه بين فنان وشخص اخر من المشاهير في مجال مختلف تمامًا عن الفن، وبسبب ظهور هؤلاء المشاهير على الشاشات وأمام الناس فمن السهل كشف التشابه بينهم، وبهذا المقال نستعرض قائمة النجوم العالميين الذين يربطهم شبه بأفراد من العائلة المالكة بمختلف الدول.

 

وإليك قائمة لأفراد العائلة المالكة والنجوم الذين بينهم تشابه كبير جداً : 

 

1- دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والنجمة كاتي هولمز

12 Celebs Who Are the Spitting Images of Royals

2- الأميرة أميليا وندسور والنجمة إميليا كلارك

12 Celebs Who Are the Spitting Images of Royals

3- أميرة موناكو الأميرة شارلين والنجمة تشارليز ثيرون

12 Celebs Who Are the Spitting Images of Royals

4- الأميرة إنجريد أليكساندرا والنجمة كريستين دانست

الأميرة إنجريد أليكساندرا في عام 2015 والممثلة كريستين دانست في عام 1994

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5- الأمير كارل فيليب والممثل أورلاندو بلوم

الِأمير كارل فيليب والممثل أورلاندو بلوم

6- الامير تشارلز والممثل جيمس كرومويل

الأمير تشارلز والممثل جيمس كرومويل

7- ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ومقدمة البرامج ميت بلومستربيرج

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد والطاهية الدنماركية ومقدمة البرامج ميت بلومستربيرج

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