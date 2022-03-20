بالصور: مشاهير هوليوود نسخة طبق الأصل عن أفراد العائلة المالكة.. لن تصدّق الشبه

"يخلق من الشبه 40" هي مقولة شائعة تؤكد وجود 40 شبيه لكل شخص حول العالم، وقد تلتقي في بعض الأحيان بالشخص الذي يشبهك أو يخبرك شخص عن وجود شبيه لك في هذا العالم وقد يكون شخصية مشهورة، مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة.

إلا أن من السهل التقاط الشبه الكبير بين المشاهير أنفسهم باختلاف تخصصاتهم، فقد تجد فنان عربي يشبه إلى حد كبير اخر من جنسية غير عربية، أو وجود تشابه بين فنان وشخص اخر من المشاهير في مجال مختلف تمامًا عن الفن، وبسبب ظهور هؤلاء المشاهير على الشاشات وأمام الناس فمن السهل كشف التشابه بينهم، وبهذا المقال نستعرض قائمة النجوم العالميين الذين يربطهم شبه بأفراد من العائلة المالكة بمختلف الدول.

وإليك قائمة لأفراد العائلة المالكة والنجوم الذين بينهم تشابه كبير جداً :

1- دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والنجمة كاتي هولمز

2- الأميرة أميليا وندسور والنجمة إميليا كلارك

3- أميرة موناكو الأميرة شارلين والنجمة تشارليز ثيرون

4- الأميرة إنجريد أليكساندرا والنجمة كريستين دانست

5- الأمير كارل فيليب والممثل أورلاندو بلوم

6- الامير تشارلز والممثل جيمس كرومويل

7- ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ومقدمة البرامج ميت بلومستربيرج